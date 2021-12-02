Новые камеры появились на дорогах в Алматы

Новый тип камер, которые заметили водители в Алматы, — улучшенный вариант «Сергеков».

Фото новых камер, которые заметили водители Алматы, распространились в соцсетях. Ранее такие же появились в Шымкенте, передает Kolesa.kz.

«Это новые модели камер, имеющие компактный внешний вид, более качественную оптику и высокое разрешение. За несколько лет с появления системы „Сергек“ производители камер не стоят на месте, и мы также обновляем наши решения на современное оборудование. Эти камеры обладают лучшей оптической системой, имеют более высокие технические показатели по охвату и качеству изображения», — рассказали в «Көркем Телеком».

По словам компании, прежние камеры под сферическим колпаком оснащались объективами с фиксированным фокусным расстоянием. Новые же — вариофокальные, то есть — с переменным фокусным расстоянием, настроить которое можно вручную или удаленно. Такие объективы позволяют точнее установить область обзора, и в результате — делать замеры качественнее, получать более четкое изображение госномеров. При этом новые комплексы фиксируют те же нарушения ПДД, что и их «круглые» аналоги.