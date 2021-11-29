Майнеры покидают Казахстан из-за дефицита электроэнергии

Закрылась крупнейшая ферма на юге Казахстана.

Крипто-майнинговая компания Xive закрыла крупную ферму на 2,5 тысячи майнинговых установок в Южном Казахстане. О причинах закрытия сообщил соучредитель компании Дидар Бекбау. По его словам, работать в Казахстане компания больше не будет — электроэнергии не хватает, передает Liter.kz.

«Немного грустно закрыть нашу майнинговую ферму на юге Казахстана. Последний контейнер готов к отправке. Столько работы, люди, надежды погублены. Страновой риск исчерпан», — написал Дидар Бекбау в своем аккаунте Twitter.

Другие компании также находятся в поиске площадок для релокации. Так, например, Xive и Enegix в сентябре столкнулись с проблемами с электричеством из-за нормирования KEGOC, национального сетевого оператора. Министерство энергетики опубликовало проект постановления, ограничивающего строительство новых ферм до 100 мегаватт. В Казахстане выявляется множество нелегальных работающих майнинг-фирм. Для борьбы с ними KEGOS решил отключать майнинговые компании от электричества.

Казахстанские эксперты считают, что перебои с электричеством в стране связаны не только с майнинговыми компаниями. 11 ноября стало известно, что Казахстан будет закупать электроэнергию у России.