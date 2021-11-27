Казахтелеком больше не владеет акциями ТОО «КТ Cloud Lab»

Об этом стало известно 25 ноября.

На сайте Казахстанской фондовой биржи KASE появилось сообщение о том, что 24 ноября 2021 «Казахтелеком» расстался с акциями ТОО «КТ Cloud Lab» — ранее оператор связи обладал 70% долей участия в этой компании.

Таким образом, по данным на 24 ноября национальный оператор владеет 51% акций в АО «Кселл», 100% акций — в «Khan Tengri Holding B.V.», 100% — в ООО «KT-IX», 100% — в ТОО «Востоктелеком», 100% — в ТОО «Центр развития цифровой экономики», 100% — в ТОО «Нурсат+», 49% — в ТОО «Qazcloud», 100% в ТОО «КТ-Телеком».