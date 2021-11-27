Парламент принял поправки о «налоге на Google»

Интернет-гигантов обяжут делиться заработанными в Казахстане деньгами.

Депутаты сената парламента приняли поправки, которые обяжут мировых интернет-гигантов платить налог за заработанные в Казахстане деньги. Налог введут с 1 января 2022 года. Иностранные интернет-компании, которые предоставляют товары и услуги в Казахстане, будут обязаны выплачивать налог на добавленную стоимость (НДС), передает Sputnik.

Новый налог коснется иностранных интернет-компаний (к примеру, Google, Facebook, Netflix), которые продают казахстанцам свои цифровые товары и услуги. Речь идет о покупке программ, компьютерных игр, электронных книг, изображений, платном прослушивании музыки и так далее. Также налог коснется сферы маркетинга и рекламы.

Известно, что к компаниям привяжут «Merchant IT» — уникальный набор символов, который идентифицирует продавца и указываtn, кому и куда отправлять деньги. Банки и платежные организации будут обязаны делиться с налоговиками информацией о том, сколько денег получили иностранные интернет-компании по Merchant IT.

«Это нововведение принято по опыту внедрения подобного налога развитыми странами, такими как Австралия, Великобритания, Франция», — сообщили в сенате.

Ранее в миннацэкономики сообщали, что норма касается исключительно иностранных интернет-компаний и не будет распространяться на казахстанских плательщиков. По информации ведомства, бюджет получит за счет этого налога НДС в объеме двух миллиардов тенге. Депутаты надеются, что внедрение цифрового налога поможет уравнять конкурентные условия для казахстанских и зарубежных компаний.