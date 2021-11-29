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Казахстанские стартапы помогают улучшить Алматы

Astana Hub совместно с Управлением цифровизации г. Алматы запустил программу акселерации для стартап-проектов в целях внедрения инновационных и цифровых решений в работу городских служб.

29 ноября 2021 07:00, Profit.kz
Рубрики: Бизнес, Регионы

Стартапы-выпускники программы «Smart City Accelerator Almaty» выступили с презентациями перед приглашенными инвесторами и руководителями еправлений акимата г. Алматы. В мероприятии принял участие аким города Бахытжан Сагинтаев. Участники программы развивали свои проекты по таким направлениям как безопасность, ЖКХ, здравоохранение, туризм, образование, транспорт, строительство.

Казахстанские стартапы помогают улучшить Алматы

Astana Hub совместно с Управлением цифровизации г. Алматы запустил программу акселерации для стартап-проектов в целях внедрения инновационных и цифровых решений в работу городских служб. Целью программы является улучшение качества жизни жителей с помощью технологий путем повышения эффективности обслуживания и удовлетворения нужд горожан. В рамках программы были запущены пилоты проектов по удаленному контролю климата и качества воздуха в детских и образовательных учреждениях, по анализу видеонаблюдения по регулированию дорожного и пешеходного трафика, по переходу на ОСИ и управлению жилыми домами, онлайн-регистрации ОСИ, мотивации детей к обучению, по безопасной перевозке детей, по упрощению деятельности сотрудников службы пожаротушения и другие.

«Программа „Smart City Accelerator Almaty“ — это интенсивная программа развития стартап-проектов на безвозмездной основе, где участникам доступны образовательные курсы, обучение от трекеров, привлечении инвестиций, PR и консультационные услуги. Была проделана большая работа, акселерация шла в тесном сотрудничестве с акиматом г. Алматы. Призываю стартапы верить в себя и своим силы, мы всегда поддержим вас», — сказал генеральный директор Astana Hub Магжан Мадиев.

Длительность программы составила 4,5 месяца. На программу было подано 86 заявок, из них отобрали 25 стартап-проектов, из которых 24 завершили программу. По итогам программы проведено 50 часов воркшопов, 690 трекшн-встреч. В результате самые перспективные и готовые к реализации стартапы запустили пилотные проекты с управлениями акимата г. Алматы.

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