Казахстанские стартапы помогают улучшить Алматы

Astana Hub совместно с Управлением цифровизации г. Алматы запустил программу акселерации для стартап-проектов в целях внедрения инновационных и цифровых решений в работу городских служб.

Стартапы-выпускники программы «Smart City Accelerator Almaty» выступили с презентациями перед приглашенными инвесторами и руководителями еправлений акимата г. Алматы. В мероприятии принял участие аким города Бахытжан Сагинтаев. Участники программы развивали свои проекты по таким направлениям как безопасность, ЖКХ, здравоохранение, туризм, образование, транспорт, строительство.

Astana Hub совместно с Управлением цифровизации г. Алматы запустил программу акселерации для стартап-проектов в целях внедрения инновационных и цифровых решений в работу городских служб. Целью программы является улучшение качества жизни жителей с помощью технологий путем повышения эффективности обслуживания и удовлетворения нужд горожан. В рамках программы были запущены пилоты проектов по удаленному контролю климата и качества воздуха в детских и образовательных учреждениях, по анализу видеонаблюдения по регулированию дорожного и пешеходного трафика, по переходу на ОСИ и управлению жилыми домами, онлайн-регистрации ОСИ, мотивации детей к обучению, по безопасной перевозке детей, по упрощению деятельности сотрудников службы пожаротушения и другие.

«Программа „Smart City Accelerator Almaty“ — это интенсивная программа развития стартап-проектов на безвозмездной основе, где участникам доступны образовательные курсы, обучение от трекеров, привлечении инвестиций, PR и консультационные услуги. Была проделана большая работа, акселерация шла в тесном сотрудничестве с акиматом г. Алматы. Призываю стартапы верить в себя и своим силы, мы всегда поддержим вас», — сказал генеральный директор Astana Hub Магжан Мадиев.

Длительность программы составила 4,5 месяца. На программу было подано 86 заявок, из них отобрали 25 стартап-проектов, из которых 24 завершили программу. По итогам программы проведено 50 часов воркшопов, 690 трекшн-встреч. В результате самые перспективные и готовые к реализации стартапы запустили пилотные проекты с управлениями акимата г. Алматы.