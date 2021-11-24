Адвокаты потребовали отменить запрет на смартфоны в здании полиции Нур-Султана

Но им отказали.

В алматинском районном суде Нур-Султана завершили рассмотрение гражданского иска адвокатов. В нем они требовали отменить запрет на использование смартфонов в зданиях органов внутренних дел, передает Liter.kz.

Председатель Комиссии по защите прав адвокатов Таир Назханов подал исковое заявление о признании незаконным и отмене соответствующего приказа министра внутренних дел РК. Соистцом в деле выступил адвокат Алматинской городской коллегии адвокатов Талгат Миерманов, а третьим лицом — представители Республиканской коллегии адвокатов и адвокаты территориальных коллегий. Суд отказал в удовлетворении заявленных требований.

Таир Назханов отметил, что об ограничении прав адвокатов Казахстана и воспрепятствовании профессиональной деятельности узнали не только во всем Казахстане, но и в России, Грузии и других странах.

«Благодаря нашему процессу в зданиях полиции уже начала вырабатываться практика допуска адвокатов со смартфонами и иными техническими средствами для работы по уголовным и административным делам. Мы вдохновили адвокатов отстаивать свои профессиональные права при входе в здания органов внутренних дел», — заявил Назханов.

Адвокаты отметили, что готовы обжаловать это решение.