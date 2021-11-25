Фонд науки и Сколково подписали меморандум о сотрудничестве

Последние инновационные и передовые технологии привезли новаторы из стран СНГ в Нур-Султан.

На полях Международной конференции по взаимодействию бизнеса стран СНГ эксперты не просто ознакомились с новыми практиками, но и сразу начали договариваться об их реализации. Так, между казахстанским «Фондом науки» и крупнейшим инновационным российским Центром «Сколково» подписан меморандум о сотрудничестве. Еще один планирует подписать Astana Invest. Иностранные участники заинтересованы и в опыте Казахстана в ряде отраслей и в отечественных инновациях, передает Qazaqtv.com.

«Наша основная цель — создать благоприятные условия для новаторов, для новых бизнесов, чтобы они создавали промышленные производства у нас в городе», — отметил Жанболат Какишев, председатель правления Astana Invest.

«Порядка 10 проектов в Казахстане уже работает. Я думаю, что эта цифра маленькая, она могла быть больше. Сейчас очень важна тематика здравоохранения. Есть очень много разработок в сфере телемедицины. Мы сегодня начали об этом говорить», — добавил Юрий Сапрыкин, вице-президент по региональному и международному развитию фонда «Сколково».