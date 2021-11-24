Китайская компания поставила в Казахстан две тысячи майнинговых установок

Ожидается, что в течение недели оборудование запустят в работу.

В настоящее время его мощность составляет 32 000 терахэшей в секунду (TH/s), в будущем компания планирует ввести 850 000 TH/s, передает Kt.kz.

«Поскольку майнинг набирает обороты в Казахстане, мы рады сообщить, что успешно доставили в страну более 2000 наших майнинговых устройств AvalonMiner», — сообщила компания Canaan.

Стоит отметить, что после запрета на майнинг в Китае компании активно начали перебираться в Казахстан. В связи с ростом числа майнеров в республике возник дефицит электроэнергии. Ранее в KEGOC признали, что майнинг является существенным фактором, влияющим на рост потребления электроэнергии. Если с 2011 по 2020 годы ее потребление увеличилось на 2%, сейчас только за год показатель вырос на 7%. Это связано с увеличением доли майнинга в структуре энергопотребления РК. В компании отметили, что если до октября Казахстан не импортировал электроэнергию, то в ноябре–декабре объем импорта, в том числе из РФ, может составить порядка 400 млн кВт-ч в месяц.

«Аномальный рост энергопотребления в Минэнерго связывают с деятельностью „серых“ майнеров. Майнинг-фермы, соблюдающие требования законодательства, должны осуществлять свою деятельность без ущерба энергетической безопасности страны и приобретать не только отечественную, но и импортную электроэнергию. С целью выявления „серых“ майнеров необходимо совершенствование нормативно-правовой базы для установления требований к субъектам, осуществляющим цифровой майнинг. По нашим оценкам, суммарная мощность потребления зарегистрированных майнеров составляет порядка 600 МВт, „серых“ майнеров — 300-400 МВт», — проинформировали в KEGOC.

В предстоящий осенне-зимний период максимальная нагрузка ожидается порядка 17 000 МВт при собственной генерации 16 540 МВт. Недостаток генерации будет покрываться за счет перетоков из РФ, в том числе за счет организации импорта.