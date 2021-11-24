В Узбекистане разрешили осуществлять крипто-биржевые торги за национальную валюту

Приказом Национального агентства проектного управления внесены изменения и дополнения в Положение о порядке лицензирования деятельности крипто-бирж.

Отныне жители Узбекистана вправе осуществлять на крипто-биржах все виды торгов крипто-активами и токенами за национальную валюту, а также проводить с нерезидентами Узбекистана операции исключительно по продаже крипто-активов и токенов за иностранную валюту. Вместе с тем выбор крипто-активов в качестве объекта приобретения и, соответственно, последствия этого выбора являются риском самого покупателя, передает CentralAsia.

В документе отмечено, что на территории Узбекистана запрещается выпуск, регистрация выпуска и размещение крипто-биржами необеспеченных токенов. Крипто-биржа несет ответственность за выпуск, регистрацию выпуска, размещение и оборот необеспеченных токенов в соответствии с законодательными актами.