Единая платформа интернет-ресурсов госорганов доступна в новом формате

Удобная версия позволит улучшить предоставление госуслуг.

Единая платформа интернет-ресурсов госорганов (ЕПИР ГО) стала доступна всем пользователям в новом формате. Для удобства граждан интернет-ресурс изменили с точки зрения человекоцентричного подхода, структурировав государственные услуги по «жизненным ситуациям».

ЕПИР ГО — это уникальная платформа, объединившая в единую и удобную структуру все сайты местных исполнительных органов и центральных государственных органов, в том числе — подотчетные Президенту страны (Агентство по делам государственной службы, Агентство по противодействию коррупции и др.). Платформа располагается по адресу Gov.kz и имеет мобильную версию, удобный интерфейс и интуитивно понятную навигацию.

В разделе «О Казахстане» посетители сайта могут узнать больше о стране, поближе познакомиться с Казахстаном. Далее можно увидеть основной раздел с категориями услуг, разделенными по вкладкам «Гражданам» и «Бизнесу». При клике на категорию отображается список материалов «жизненных ситуаций» и всех государственных услуг по этой теме.

Во вкладке «Жизненные ситуации» посетители сайта смогут найти полезную информацию с разделением на шаги. Материалы, помимо полного разъяснения процессов, могут охватывать процедуры получения сразу нескольких государственных услуг, связанных между собой одной тематикой, содержать ссылки на справочную информацию, документы, НПА и онлайн-сервисы.

«Человек должен быть в центре любого процесса, связанного с предоставлением госуслуг. Чтобы главная страница платформы была максимально информативной и полезной, мы сделали упор на жизненные ситуации. Если, к примеру, у вас родился ребенок, вы просто находите соответствующую жизненную ситуацию, выбираете ее и получаете доступ к информации о том, как прикрепиться к поликлинике, встать на учет к врачу, выйти в декретный отпуск, зарегистрировать рождение ребенка, поставить ребенка в очередь детского сада, оформить выплаты и пособия и так далее», — прокомментировал Асет Турысов, вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК.

На сайте пользователям доступно более 120 материалов по разным категориям: семья, здравоохранение, образование, регистрация бизнеса и другие. Под каждой «жизненной ситуацией» есть форма для обратной связи, где желающие могут оставить свои замечания и предложения. По этим данным специалисты на регулярной основе смогут улучшать качество контента.

Отметим, что ранее (с 2019 года) платформа была доступна только для государственных органов. На сегодняшний день ЕПИР ГО консолидировала в себе сайты 18 центральных органов, 54 комитета, 13 сайтов государственных органов и более 600 местных исполнительных органов, без перехода на сторонние ресурсы. Платформа запущена в пилотном режиме АО «Национальные информационные технологии».