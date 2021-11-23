Казахстанцы могут использовать цифровое удостоверение личности в аэропорту Петропавловска

Сервис цифровых документов функционирует в пилотном режиме, поэтому пассажирам рекомендуется иметь при себе и оригинал удостоверения личности.

В аэропорту г. Петропавловск появилась возможность предъявить цифровое удостоверение личности через приложение eGov Mobile для подтверждения личных данных. Ранее такая услуга стала доступной в аэропортах гг. Нур-Султан, Алматы, Актобе, Шымкент, Туркестан Актау, Атырау, Тараз. Чтобы воспользоваться цифровым удостоверением личности в аэропорту, пользователю необходимо войти в сервис «Цифровые документы» и выбрать из списка удостоверение личности. На стойке регистрации аэропорта, а также при прохождении предполетного досмотра необходимо показать экран смартфона с QR-кодом, сгенерированным в сервисе.

Возможность использовать цифровое удостоверение личности на внутренних рейсах появилась у казахстанцев благодаря совместным усилиям по интеграции систем Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, Министерства индустрии и инфраструктурного развития, АО «Авиационная администрация Казахстана», авиакомпаний и аэропортов РК и АО «Национальные информационные технологии».

Сервис цифровых документов функционирует в пилотном режиме, и перелеты по цифровым документам доступны только между городами Нур-Султан, Алматы, Актобе, Шымкент, Туркестан Актау, Атырау, Тараз и Петропавловск. Пассажирам, которые планируют воспользоваться сервисом в вышеупомянутых аэропортах, на время пилота проекта, рекомендуется иметь при себе и оригинал удостоверения личности.