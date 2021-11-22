«Серые» майнеры подключились к сетям КЕGОС в Казахстане

Комитет Минэнерго начал проводить контрольные мероприятия в отношении компании КЕGОС.

Министерство энергетики Казахстана выявило незаконное подключение майнинговой фермы, принадлежащей одной из компаний. Отмечается, что майнинговая ферма работала без информирования уполномоченного органа в сфере цифрового развития о своей деятельности, передает Sputnik.

«Факт подключения электроэнергии был допущен филиалом АО „КЕGОС“ — „Акмолинские МЭС“. Подключение и потребление электрических мощностей со стороны майнинга производилось от высоковольтной подстанции напряжением 500 киловольт. Комитетом атомного и энергетического надзора и контроля ведутся контрольные мероприятия в отношении АО „КЕGОС“», — говорится в сообщении министерства.

Также ведомство напомнило, что подключение к электрическим сетям «серых» майнинговых ферм не допускается, и согласно законодательству по каждому факту будут приняты меры реагирования и применены соответствующие взыскания.

Минэнерго совместно с государственными органами и энергетическими предприятиями продолжает работу по выявлению и отключению от электрических сетей «серых» майнинговых ферм, нарушающих законодательство Казахстана.

Напомним, в октябре казахстанская компания по управлению электрическими сетями KEGOC сообщила, что аварии на электростанциях и резкий рост потребления электроэнергии майнерами привели к дефициту электричества в Казахстане. Президент Касым-Жомарт Токаев дал поручение ускорить выявление «серых» майнеров. Осенью в нескольких регионах Казахстана ввели ограничения по поставке электроэнергии.