В Казахстане стартует хакатон для представителей креативных профессий

11-12 декабря 2021 года в пятый раз пройдет крупнейший ежегодный хакатон Markethon.

В текущем году состязание состоится в онлайн. Принять участие в нем могут начинающие и опытные участники креативного рынка — дизайнеры, иллюстраторы, маркетологи, копирайтеры, дизайн-студии, продакшн-агентства и другие профессионалы творческих областей. За 24 часа участникам предстоит решить реальные бизнес-задачи крупных компаний Казахстана. Требуется разработать продукт/решение по заданию компании в секциях UI/UX Web Design, Graphic/Motion Design, Маркетинговая стратегия и представить его экспертам для оценки. Каждая команда должна показать рабочий прототип решения, важно продумать юзабилити с точки зрения компании и потребителя.

«Главная цель Markethon — привлечение талантливой молодежи в сфере маркетинга, рекламы и дизайна к реализации новых проектов в сотрудничестве с крупными компаниями. Для молодежи это возможность показать себя, а для компаний — найти свежие идеи и кадры», — отметили организаторы.

В рамках хакатона у участников также будет возможность пообщаться с экспертами и получить обратную связь о выполненном задании и подходе к его решению. Лучшие работы получат призы от компаний — денежные сертификаты, стажировку и многое другое. Принять участие могут все желающие от 18 лет. Регистрация на Markethon открыта до 1 декабря 2021 года включительно. Общий призовой фонд соревнования — 3 000 000 тенге. Возможно как индивидуальное, так и командное участие. Организатором конкурса выступает Лаборатория цифровых и креативных технологий Digital Creativity Lab инновационного кластера Назарбаев Университета (NURIS).

Отметим, что Markethon — это уникальная площадка в сфере креативных индустрий для практической работы с реальными продуктами. С 2018 года результатами хакатона стали подписанные контракты с победителями, направленные на внедрение решений в производство.