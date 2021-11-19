В Кыргызстане обнаружили майнинговую ферму на 2500 ASIC-майнеров

Оборудование было размещено в помещении, замаскированном под теплицу.

Правоохранительные органы Кыргызстана сообщили об обнаружении крупной подпольной майнинговой фермы. В селе Дружба Ысык-Атинского района было конфисковано 2 500 ASIC-майнеров. Как сообщила пресс-служба Государственного комитета национальной безопасности Кыргызстана, управляли фермой иностранные граждане. Оборудование было размещено в помещении, замаскированном под теплицу, передает Cryptocurrency.tech.

Электроэнергия для питания ASIC-майнеров получалась с помощью незаконного подключения к электрическим сетям. Пока неизвестно, сколько именно было использовано энергии, однако представители ГКНБ заявили о «колоссальном ущербе электрическим сетям Кыргызстана». Сейчас идет установление всех причастных к организации подпольной майнинговой фермы и их розыск. На месте незаконного майнинга были установлены личности пяти иностранных граждан, но их гражданство не называется. Также специалисты подсчитывают ущерб от майнинга и пытаются установить, насколько законно было ввезено оборудование.

В начале октября власти Кыргызстана одобрили новые тарифы на электроэнергию на период с 2021 по 2025 годы. Майнеры выведены в отдельную категорию, для которой установлен повышающий коэффициент 2.0. Они будут платить 5,04 сома за кВт/ч.