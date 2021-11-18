Вдвое выросло количество интернет-мошенничеств в Казахстане

За 10 месяцев 2021 года количество зарегистрированных фактов интернет-мошенничества в Казахстане составило 17,8 тыс.

На заседании Межведомственной комиссии по профилактике правонарушений под председательством премьер-министра РК Аскара Мамина рассмотрены вопросы противодействия интернет-мошенничеству и обеспечения безопасности дорожного движения. С докладами выступили министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев, председатель Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова, министры цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин, индустрии и инфраструктурного развития Бейбут Атамкулов, акимы Западно-Казахстанской области Гали Искалиев, Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов и др., передает Kazpravda.kz.

За 10 месяцев 2021 года количество зарегистрированных фактов интернет-мошенничества в Казахстане составило 17,8 тыс., что почти в 2 раза больше показателя за аналогичный период прошлого года. Наибольшее количество интернет-мошенничества зарегистрировано в Нур-Султане и Алматы, Карагандинской, Костанайской и Восточно-Казахстанской областях.

Распространенными способами кибермошенничества являются получение предоплаты либо полной оплаты за товар или услугу по интернет-объявлениям (8,2 тыс. фактов), оформление фиктивных онлайн-займов на сайтах микрокредитных организаций (2,7 тыс.), хищение денежных средств с банковских счетов путем звонков от имени служб безопасности банков (2,3 тыс.), предложение выгодного вложения денег в различные проекты, игры и тому подобное (1,9 тыс.), завладение персональными данными либо деньгами посредством направления ложных ссылок (1,3 тыс.) и др. При этом мошенники используют хакерские программы по подмене исходящих номеров на абонентские номера казахстанских сотовых операторов.

В целях борьбы с интернет-мошенничеством усилено кадровое и техническое обеспечение подразделений МВД по противодействию киберпреступности. АРРФР в апреле этого года введен новый порядок идентификации заемщиков при выдаче онлайн микрокредитов — идентификация проводится одним из трех способов: посредством ЭЦП, сверки соответствия биометрических параметров заемщика, двухфакторной проверки персональных данных и изображения лица в режиме реального времени.

Глава правительства поручил обеспечить цифровую безопасность граждан и сохранность их денежных средств, а также усилить информационно-разъяснительную работу с населением по вопросам противодействия интернет-мошенничеству.