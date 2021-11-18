Казахстан, ОАЭ и Россия подписали письмо о намерениях по модернизации «Гагаринского старта»

Соглашение подписано в рамках работы Международной авиационно-космической выставки Dubai Airshow 2021.

Министерство цифрового, развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан, Космическое агентство ОАЭ и Госкорпорация «Роскосмос» подписали совместное письмо по реализации первого коммерческого космического проекта «Гагаринский старт» на космодроме «Байконур». Проект «Гагаринский старт» направлен на привлечение иностранных инвестиций на космодром «Байконур» и предусматривает модернизацию исторически значимой площадки № 1 — «Гагаринский старт», с которой был осуществлен первый полет Юрия Гагарина в космос.

Проектом предполагается создание трехстороннего совместного предприятия РК-РФ-ОАЭ с паритетным участием трех сторон по 33,3%, которое в последующем будет осуществлять управление процессом модернизации и стартовой площадкой № 1 для обслуживания запусков ракет-носителей «Союз-2».

Ключевой целью проекта «Гагаринский старт» является сохранение важной стартовой площадки № 1 космодрома «Байконур» и обеспечение ее бесперебойной работы, при этом у каждой из сторон будет допуск к пусковым услугам.