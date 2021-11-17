Технический сбой произошел в ЦОНах Казахстана

Сервис услуги по регистрации и снятию с регистрации по месту жительства временно недоступен.

Комитет миграционной службы министерства внутренних дел Казахстана сообщил о сбоях в центрах обслуживания населения. Казахстанцы испытывают сложности с регистрацией и снятием с учета по месту жительства из-за сбоя в ЦОНах, передает Sputnik.

По данным комитета миграционной службы МВД, сбой произошел на стороне Государственной базы данных «Регистр недвижимости». Это привело к недоступности оказания услуг «Регистрация по месту жительства населения» и «Снятие с регистрации по месту жительства населения».

«Указанные сбои происходят периодически после обновления ГБД РН со стороны министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК и АО „Национальные информационные технологии“ (осуществляет техническое сопровождение ГБД РН)», — говорится в сообщении МВД Казахстана.

Уточняется, что услуги по регистрации и снятию с регистрации по месту жительства миграционной службой будут возобновлены сразу после завершения наладочных работ сервиса.