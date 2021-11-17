В Кыргызстане внедряют концепцию IGov

Это масштабная реформа госуправления, которая предполагает уход от контролирующего/диктующего взаимодействия государства с обществом.

Министерство цифрового развития Кыргызстана начало внедрять инновационную модель работы правительства согласно концепции IGov (innovative government — инновационное правительство). Результатом внедрения IGov должно стать повышение качества цифровых услуг, а также сокращение человеческого фактора при их оказании, передает Sputnik.

«Мы не просто автоматизируем и переносим процессы в цифровое поле, мы меняем подход и систему управления в целом. С началом реализации цифровой трансформации в Кыргызстане создавались ключевые элементы цифровой экосистемы. Внедрение IGov — это этап структурирования, объединения и унифицирования подходов к разрозненным цифровым системам и решениям. IGov-концепция — переход от контролирующего/диктующего к помогающему, гибкому взаимодействию цифрового государства с обществом», — сказал министр Дастан Догоев.

В Минцифры назвали принципы концепции IGov:

— «Я и есть правительство» — в центре всех государственных решений стоит гражданин и его потребности, то есть — не человек обращается в госорганы за услугами, а государство, анализируя потребности граждан, связывается с ними для оказания услуг;

— «умное» правительство — это реализация модели «государство как платформа» для создания инновационных услуг и сервисов с участием и в партнерстве с разными игроками рынка (финансовый, телекоммуникационный и другие секторы);

— «невидимое» правительство — принцип заключается в создании нового уровня комфорта для граждан и бизнеса путем решения жизненных ситуаций в онлайн-формате, то есть — «невидимо» из-за расширения возможностей онлайн-самообслуживания, а в дальнейшем — с увеличением доли проактивных услуг, предвосхищающих потребности граждан.