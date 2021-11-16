ЕЭК поддерживает цифровизацию сервисов евразийских транспортных коридоров

В 2022 году планируется подготовить и принять комплексный план развития евразийских транспортных коридоров.

Проблематику евразийских транспортных коридоров, представляющих собой часть системы глобальных транспортных сообщений, обсудили на площадке ЕЭК в ходе совместного круглого стола Евразийской экономической комиссии и Международного Координационного совета по трансъевразийским перевозкам (КСТП).

Министр по энергетике и инфраструктуре ЕЭК Темирбек Асанбеков отметил высокую значимость евразийских транспортных коридоров, цифровизации и электронного документооборота для экономики Евразийского экономического союза. Он подчеркнул, что в 2022 году планируется подготовить и принять комплексный план развития евразийских транспортных коридоров, в соответствии с которым они получат приоритет, будет осуществлена синхронизация их эксплуатационных характеристик, а также цифровизация.

Генеральный секретарь КСТП Геннадий Бессонов высказал уверенность в дальнейшем развитии транспортного потенциала ЕАЭС благодаря проектам Комиссии, взаимодействию с бизнес-сообществом и профильными организациями стран «пятерки» и ее партнеров.

Директор департамента транспорта и инфраструктуры ЕЭК Даурен Сабитов напомнил об основных проектах Комиссии и недавнем решении одобрить перечень евразийских транспортных коридоров и маршрутов. Это позволит странам «пятерки» и ЕЭК реализовать положения Договора о Союзе, Основных направлений транспортной политики, Стратегии развития евразийской интеграции до 2025 года в части, касающейся развития транспортных коридоров. Также он отметил необходимость проведения пилотного проекта с участием АО «ОТЛК ЕРА», железнодорожных администраций и таможенных органов стран ЕАЭС по возможному использованию сведений, содержащихся в железнодорожной накладной, при формировании транзитной декларации в ходе перевозок грузов и контейнеров. Важным моментом является совершенствование механизма взаимодействия железнодорожного и автомобильного транспорта при организации контейнерных перевозок.

По мнению директора департамента торговой политики ЕЭК Игоря Назарука, одним из инструментов, позволяющих наращивать торговый оборот и одновременно с этим транспортный потенциал, являются торговые соглашения ЕАЭС. Их уникальность заключается в том, что, помимо устранения тарифных барьеров, они создают многосторонние форматы сотрудничества и необходимые условия для промышленной кооперации, а также способствуют обсуждению острых вопросов, затрагивающих интересы государств ЕАЭС в их взаимоотношениях с третьими странами, включая многосторонние вопросы в области транспорта.

Также на круглом столе прозвучало, что стороны проводят масштабную работу по цифровизации грузовых железнодорожных перевозок. Утвержден план первоочередных мероприятий в интересах развития торгово-экономического сотрудничества ЕАЭС и Китайской Народной Республики. Переход к электронной форме обмена соответствующими документами при грузовых перевозках поможет снизить транспортные издержки, ускорит грузоперевозки, будет способствовать снижению уровня бюрократизации и коррупционных рисков.

Директор департамента международного сотрудничества Министерства транспорта Российской Федерации Алексей Сапетко сообщил, что формирование коридоров рассматривается как одно из ключевых направлений для того, чтобы инфраструктура отвечала критерию бесшовности. При этом крайне важна технологическая совместимость различных сервисов, что возможно, в том числе, за счет их цифровизации. Это позволит более полно реализовать транзитный потенциал Союза и государств-членов с учетом стабильно возрастающих объемов транзитных перевозок между странами Азии и Европы.

Заместитель председателя правления по логистике АО «НК КТЖ» Ерлан Койшибаев считает, что для дальнейшего развития глобального грузопотока необходимо устранить узкие места инфраструктуры, смягчить торговые процедуры и упростить пограничный и таможенный контроль на границе. Спикер напомнил, что стратегическим направлением развития контейнерных перевозок является континентальный транзит по маршруту Китай — Европа — Китай, на котором успешно работает совместное предприятие ОТЛК ЕРА. Объем перевозок только по этому коридору в сравнении с прошлым годом вырос на 34%.

Директор дирекции цифровых инициатив ЕАБР Севак Саруханян отметил, что примерно на 90% цифровая логистика — вопрос регулирования. И лишь в остальном — вопрос технологий. Правильное регулирование должно составлять основу создания единых цифровых транспортных коридоров. При этом компании ЕАЭС технологически довольно продвинуты, так что нет никакой необходимости привлекать иностранные технологии.

Генеральный директор АНО «Дирекция международных транспортных коридоров» (ДМТК) Алексей Петров приветствовал решение Коллегии ЕЭК по формированию специального перечня евразийских транспортных коридоров и маршрутов. Уже сегодня ДМТК активно участвует в реализации пилотных проектов: по электронным транспортным накладным совместно с Беларусью и совместно с Финляндией — по электронным пломбам. Также запущен проект беспилотных грузовых перевозок через Амур, что особенно актуально с учетом продолжающейся пандемии.

Участники круглого стола выразили единодушное мнение о необходимости регулярного проведения таких мероприятий с привлечением максимально широкого круга партнеров.