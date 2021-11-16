Премьер-министр РК считает, что меморандум между правительством и российским Сбером — необходимость.

На встрече с представителями СМИ Аскар Мамин заявил, что платформа Сбер позволяет получить коды и депонировать коды в органах информационной безопасности. Кроме того, глава правительства добавил, что с точки зрения дальнейшей цифровой трансформации — это необходимость. Мамин заверил журналистов, что Министерство цифрового развития проводит переговоры и будет информировать общество, чтобы ни у кого не возникало никаких вопросов, передает Kazpravda.kz.

«Мы гарантируем обеспечение защиты персональных данных. В Казахстане порядка 400 информационных систем, надо сказать, что они все плохо между собой взаимодействуют. Есть отличия в данных, и не всегда это эффективно. Надеемся, что через платформу сможем решить эту задачу. К работе будет привлечен местный казахстанский IT-сектор. Поэтому никаких беспокойств у наших граждан не должно быть по поводу потери цифрового суверенитета или утечки персональных данных. За это правительство несет ответственность», — рассказал Мамин.

Напомним, в сентябре этого года премьер-министр Аскар Мамин и глава группы компаний «Сбер» Герман Греф подписали меморандум о сотрудничестве в сфере реализации проектов по цифровой трансформации Казахстана.