100 000 IT-кадров в Казахстане к 2025 году: как Huawei готовит молодых ИКТ специалистов

В республике запущен новый поток программы Seeds for the Future.

Беспроводные и облачные технологии, анализ данных, выделенные сети и острая нехватка специалистов в области LTE — эти и многие другие темы обсуждались в ходе Public Talk на церемонии открытия программы Seeds for the Future в Казахстане, которую компания Huawei ежегодно проводит для студентов по всему миру.

«В Казахстане сейчас идет развитие частных отдельных сетей LTE. Но на рынке по ним специалистов практически нет. Нет специалистов, которые понимают, что такое LTE и что делать с его оборудованием, — отметил менеджер по продажам и развитию IT-решений Huawei Kazakhstan Андрей Проскурин. — У Казахстана сейчас есть все возможности развить рынок IT, но это все зависит от студентов. Huawei и многие вендоры дают возможность развиваться, идти вперед и узнавать что-то новое».

За время отборочного тура в Казахстане в этом году было собрано более 100 заявок от студентов, из которых 43 стали участниками проекта. Основными критериями при отборе были лучшая академическая успеваемость, интерес к индустрии ИКТ и мотивационное письмо. В рамках программы студенты проходят недельное онлайн-обучение в системе iLearning, где узнают новое о 5G, искусственном интеллекте, облачных технологиях и др.

На церемонии открытия программы Seeds for the Future в Казахстане выступили вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан Аскар Жамбакин, руководитель аппарата генерального директора Huawei Technologies Kazakhstan Фарида Толеубаева и PR-менеджер Huawei Technologies Айман Сахова.

«Министерство ставит большую цель — развить 100 000 квалифицированных IT кадров до 2025 года. Очень хорошо, что существует подобная инициатива, направленная на развитие человеческого капитала и навыков», — считает Аскар Жамбакин.

Развитие и поддержка начинающих специалистов позволит им получить новые возможности для профессионального развития, повышения конкурентоспособности и карьерного роста на основе знаний и международного опыта.

«Компания Huawei очень поддерживает молодые таланты, чтобы они не только развивались в сфере ИКТ, но и строили мир будущего через технологии, обучаясь на каждой сессии по 5G, AI, Интернету вещей и другим телекоммуникационным решениям. Миссия нашей компании — через технологии сделать мир ближе и лучше», — подчеркнула Айман Сахова.

В качестве приглашенного эксперта на церемонии открытия выступил представитель управления цифровизации г. Алматы Баян Конирбаев: «Уровень ожидания рынка и уровень возможностей, инноваций и конкретных прикладных решений со стороны талантов — не ограничены. Цифровизация в городе Алматы пришла к тому, что два года назад мы были третьи в стране. Сегодня мы первые в стране. Мы были на 16 месте в СНГ два года назад, теперь мы вторые после Москвы. Основной фокус заключается в том, что, развиваясь, город будет пропорционально „поглощать“ новые таланты».