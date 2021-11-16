1 декабря столица полностью перейдет на цифровое эфирное телевидение

С 2018 года в Казахстане реализуется проект по поэтапному внедрению цифрового эфирного телевещания с полным отключением аналогового телевидения.

В Нур-Султане полный переход на ЦЭТВ будет осуществлен 1 декабря текущего года. Как сообщает официальный сайт городского акимата, в столице до конца осени текущего года планируется полностью отключить аналоговое телевидение и перейти на цифровое. Эта работа проводится в рамках четвертого этапа реализации проекта по внедрению цифрового эфирного телевещания.

Полностью отключено устаревшее телевещание на сегодня в таких регионах страны, как Мангистауская, Жамбылская, Туркестанская, Алматинская, Павлодарская, Костанайская, Северо-Казахстанская области, города Алматы и Шымкент.

В рамках четвертого этапа реализации проекта до 1 декабря 2021 года планируется полное отключение аналогового телевидения в Нур-Султане. По сети цифрового эфирного телевещания жителям и гостям столицы доступно 25 телеканалов в цифровом качестве. Переход на цифровое ТВ открывает доступ к большему количеству каналов, чем прежде. Помимо этого, ЦЭТВ обеспечивает высокое качество изображения и звука. Здесь, в отличие от «аналога», изображение не прерывается, звук не пропадает. Оно такое же, как у спутникового или кабельного ТВ, но отличается тем, что цифровое эфирное телевещание абсолютно бесплатное.

Чтобы подключиться к нему, необходимо убедиться, что телевизор поддерживает цифровой стандарт вещания DVB-T2, абоненту останется лишь подключить дециметровую антенну. Если телевизоры не поддерживают стандарт DVB-T2, то нужно приобрести приёмник цифрового сигнала.