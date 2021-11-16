Kcell и Turkcell подписали меморандум о сотрудничестве

12 ноября в Стамбуле стартовал VIII саммит Совета сотрудничества тюркоязычных государств.

В мероприятии приняли участие президенты Казахстана, Турции, Узбекистана, Кыргызстана, Туркменистана и Азербайджана. На саммите обсуждаются перспективы укрепления взаимодействия в рамках Тюркского совета с акцентом на развитие цифровизации, экономики, торговли, «зеленых» технологий и других направлений, передает Zakon.kz.

11 ноября состоялось подписание меморандума о сотрудничестве между оператором сотовой связи РК Kcell и крупнейшим турецким мобильным оператором, компанией Turkcell — в рамках взаимного обмена опытом и разработки цифровых продуктов с локализацией в Казахстане.

«Взаимодействуя с Turkcell, Kcell расширяет свою компетенцию в области создания digital-сервисов и продуктов. В наших планах — создавать „умные“ технологии в таких областях, как здравоохранение, Smart City, ритейл и промышленность. К этим решениям относятся создание программных обеспечений, интеграция новых сервисов и их поддержка. Такие цифровые решения активно используются во всем мире. У Kcell есть экспертиза в области больших данных и IoT. Мы считаем, что партнерство с ведущим турецким оператором связи Turkcell благотворно повлияет на развитие сотрудничества тюркских государств, и в будущем позволит реализовывать более масштабные проекты», — сказал председатель правления Kcell Юрий Харламов.

Построение сервиса на инфраструктуре IoT с аналитикой Big Data позволят Кселл создавать комплекс digital-проектов и выстроить успешное сотрудничество с Turkcell.