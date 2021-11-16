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Мамин считает платформу Сбера наиболее подходящей для цифровой трансформации

Премьер уверен, что не должно быть беспокойств по поводу потери цифрового суверенитета или утечки персональных данных.

16 ноября 2021 07:00, Profit.kz
Рубрики: Безопасность, Общество

Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин заявил, что платформа группы Сбер сможет обеспечить полную защиту персональных данных в процессе цифровизации Казахстана. Напомним — в сентябре 2021 года правительство Казахстана подписало меморандум с российской группой Сбер, которая проведет цифровизацию госсектора. Министерством цифрового развития переговоры со Сбером продолжаются, передает Sputnik.

«Мы внимательно изучали разные платформенные решения в мире. В первую очередь ставили вопрос защиты персональных данных. Платформа Сбера является наиболее подходящей, она довольно эффективная, — прокомментировал Мамин вопросы цифровой трансформации на встрече с представителями СМИ. — Только платформа Сбера нам позволяет депонировать коды в органах национальной безопасности. Никаких беспокойств не должно быть по поводу потери цифрового суверенитета или утечки персональных данных».

Правительство отмечает следующие преимущества платформы Сбера:

— развертывание платформы на базе инфраструктуры, расположенной на территории Казахстана;
— разработка конечных сервисов (SaaS) силами казахстанских IT-компаний;
— передача знаний и наработок в области методологии, накопленных за 7 лет;
— трансфер компетенций тысячам казахстанских экспертов.

В сентябре этого года глава казахстанского кабмина Аскар Мамин и руководитель Сбербанка Герман Греф подписали меморандум о сотрудничестве в проектах цифровизации Казахстана. Документ предусматривает ключевые подходы к развитию сотрудничества по внедрению в Казахстане цифровой платформы GovTech, реинжинирингу и цифровой трансформации государственного управления с применением практик по анализу данных и искусственного интеллекта. Платформенная модель цифровой архитектуры позволит повысить скорость и эффективность оказания государственных услуг населению.

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