Казпочта и Казахтелеком будут сотрудничать в области телемедицины и интернета вещей

Соответствующий меморандум подписали главы компаний Куанышбек Есекеев и Серик Саудабаев.

Казахтелеком планирует внедрить в отделениях Казпочты элементы IoT. В частности, будут инсталлированы датчики, контролирующие потребление электричества, системы пожарной безопасности, мониторинга температуры, микроклимата в отдельных помещениях и многое другое. Все это поможет оптимизировать финансовые затраты и сократить риски различных происшествий и ЧП.

Кроме того, в Казпочте появится пункт централизованного надзора, позволяющий отслеживать состояние внутренней инфраструктуры в режиме онлайн и оперативно реагировать в случае возникновения непредвиденных ситуаций.

Еще одним направлением сотрудничества станет телемедицина. Работники почты будут подключены к сервису медицинских онлайн-консультаций Imedicus.

Также компании планируют развивать новые каналы продаж мультимедийной платформы от Казахтелекома ТV+. Теперь подключиться к этой услуге станет возможно через операторов Казпочты.