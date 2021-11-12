На Business WIRE Forum показали инновационные и социально-значимые проекты

Хедлайнерами форума выступили топ-менеджеры Glovo и Arbuz.kz, рассказавшие о гиг-экономике и развитии рынка e-grocery.

Казахстанские предприниматели представили инновационные и социально-значимые проекты на онлайн-форуме Business WIRE Forum, который состоялся 11 ноября. В ходе форума были озвучены результаты обучающей программы для предпринимателей от Shell LiveWIRE — Business Bilim: 42 бизнес-проекта были запущены в Западном Казахстане и г. Нур-Султан. Программа выявила три популярных бизнес-направления, которые выбирают казахстанцы: образование, искусство и спорт; производство и продажа одежды и текстиля; технические и автомобильные услуги.

Главной темой Business Wire Forum стали инновации — от идеи до воплощения. Так, уральский бизнесмен Бекежан Каиргалиев представил проект завода по переработке органических отходов, который планируется к запуску в г. Нур-Султан. Бекежан вошел в ТОП-4 участника по результатам деятельности бизнес-проекта образовательной программы Business Bilim.

Хедлайнерами форума выступили Алексей Ли, основатель и генеральный директор онлайн-супермаркета Arbuz.kz, и Карим Богуспаев, генеральный менеджер Glovo в Казахстане. Алексей Ли поделился с участниками форума планом экспансии крупнейшего онлайн-супермаркета в Алматы и Нур-Султане на рынок США.

«Рынок e-grocery последние год-два переживает настоящий бум во всем мире, в том числе в Казахстане, и это связано не только с пандемией. Пандемия лишь ускорила процесс трансформации одного из крупнейших потребительских секторов рынка. Все самое интересное только начинается. Через 5-7 лет привычные большинству способы покупки продуктов питания и товаров первой необходимости изменятся до неузнаваемости. Мы хотим побороться за свою долю на самом большом и конкурентном рынке мира — США. Это огромная возможность, это бесценная экспертиза и опыт, и мы считаем, у национальной команды Казахстана в нашем лице в этом соревновании есть все шансы!», — прокомментировал Руслан Погорелов, операционный директор онлайн-супермаркета Arbuz.kz в рамках пресс-конференции.

Карим Богуспаев осветил вопросы стремительно развивающегося направления деловой активности населения — гиг-экономики, или экономики свободного заработка, которая появилась после развития информационных и коммуникационных технологий: «На мой взгляд, рынок гиг-экономики будет продолжать расти и дальше. С ростом количества и объемов бизнеса спрос будет только расти. Например, по данным Gallup, около 36% рабочей силы в США являются участниками гиг-экономики. Думаю, что похожая тенденция ждет и другие страны по всему миру. На данный момент на нашей платформе зарегистрировано более 5 000 курьеров. Все они вступают с Glovo в партнерские отношения на основании независимого контрагента. Около 40% курьеров находятся в регионах. Я думаю, что благодаря таким платформам, как Glovo, деловая активность населения растет. На данный момент доход курьеров составляет от 246 000 до 334 000 тенге».

Business Wire Forum собрал начинающих предпринимателей со всего Казахстана. Форум стал завершающим событием образовательного проекта по поддержке предпринимателей Business Bilim. Проект продолжит работу в новом сезоне.

Организаторами форума выступили Европейский Банк реконструкции и развития и компания Шелл Казахстан в рамках программы для начинающих предпринимателей Shell LiveWIRE при поддержке акимата Западно-Казахстанской области.

«Шелл Казахстан поддерживает предпринимательство с 2013 года совместно с ЕБРР, а под брендом Shell LiveWIRE мы работаем на территории Республики Казахстан с 2018 года в Западных регионах страны и г. Нур-Султан. С 2013 года в рамках данного проекта мы инвестировали почти 1,5 миллиона евро. За годы реализации программы было охвачено 1700 бенефициаров, создано 600 рабочих мест, открыто 45 новых бизнесов. Уникальность программы Shell LiveWIRE — это долгосрочный эффект, то есть те участники, которые попадают к нам на один элемент, со временем интересуются и переходят на другой, чтобы пройти дополнительные тренинги. А некоторые вовсе идут к нам уже на консалтинговые услуги», — говорит Айгуль Барменкулова, директор по корпоративным связям Шелл Казахстан.

Хольгер Вефель, глава Департамента финансирования и развития МСБ в Центральной Азии и Монголии ЕБРР отметил результаты инициатив по поддержке предпринимателей в регионах Казахстана: «Деловая активность в регионах явно растет, в частности в Западном Казахстане. Это можно видеть даже по росту количества участников Business Bilim. Мы начинали с 40 участников и 20 финалистов, а сейчас у нас больше 100 участников и около 50 финалистов. Со своей стороны мы ежегодно расширяем и совершенствуем продукты, которые предлагаем по программе поддержки МСБ. Чтобы задействовать регионы, создаем программы, на которые может квалифицироваться начинающий и менее крупный бизнес. Например, обучение для женщин в микробизнесе, которое в этом году прошли почти 1000 предпринимательниц. Важно, что это обучение, как и обучение Business Bilim, было доступно на казахском языке, что необходимо для вовлечения регионов».