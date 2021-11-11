В Казахстане не будут ограничивать работу «белых» майнеров, несмотря на дефицит электроэнергии

Магзум Мирзагалиев отметил, что работающие по закону майнинг-фермы не отключат от электричества.

Майнинг-фермы, соблюдающие требования законодательства, не будут подвергаться ограничениям и отключению от электрической энергии, заявил министр энергетики Казахстана Магзум Мирзагалиев. Он встретился с представителями Казахстанской ассоциации блокчейн-технологий (КАБТ), ОЮЛ «Ассоциации блокчейн и индустрии дата-центров», а также министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК и АО «KEGOC». Министр отметил, что дата-центры майнеров должны осуществлять свою деятельность без ущерба энергетической безопасности страны, передает Sputnik.

По словам Мирзагалиева, предприниматели, занимающиеся цифровым майнингом, являются такими же субъектами бизнеса, как и представители других отраслей, и дискриминации в отношении них не должно быть.

«Учитывая высокий потенциал блокчейн-индустрии, необходимо объединить усилия для ее дальнейшего развития. Я сторонник диалога, поэтому призываю „белых“ майнеров к совместному поиску решений для обеспечения надежности единой электроэнергетической системы», — подчеркнул Мирзагалиев.

Главы ассоциаций сообщили, что готовы рассмотреть возможность закупа импортной электроэнергии дополнительно к отечественной, а также инвестировать в создание новых энергомощностей, включая возобновляемые источники энергии.

Министерство энергетики предложило МЦРИАП внести изменения и дополнения в нормативные правовые акты в части установления требований и критериев к лицам, осуществляющим деятельность по цифровому майнингу. Это позволит выявить и принять меры к «серым» майнерам. Для продолжения своей деятельности им необходимо будет зарегистрироваться и легализовать свой бизнес.

«С министерством энергетики у нас выстроен конструктивный диалог. Мы получили все ответы на вопросы, которые беспокоили. Нами внесен ряд предложений, которые будут прорабатываться совместно с госорганами в ближайшее время», — сказал председатель президиума Казахстанской ассоциации блокчейн-технологий Исламбек Салжанов.

«Так называемые „серые“ майнеры — это в основном те, кто прячут потребление электроэнергии цифрового майнинга за другой основной деятельностью. Чаще всего эти фермы расположены в тех точках, где рост потребления электроэнергии непредсказуем, например, в населенных пунктах южных регионов Казахстана. С ними необходимо бороться, только совместными усилиями госорганов и ассоциаций мы можем добиться результатов», — добавил председатель Ассоциации блокчейн и индустрии дата-центров Алан Дорджиев.

Отмечается, что ежегодно от индустрии блокчейн-технологий в бюджет государства поступает более 127,5 млрд тенге. В течение пяти лет в отрасль будут привлечены инвестиции в размере 500 миллиардов тенге.

По итогам совещания стороны, подписав протокол, договорились:

— о недопущении ввода ограничений электрической энергии населению, социальным объектам и «белым» майнерам при возникновении дефицита электрической энергии и мощности в Единой электроэнергетической системе РК;

— ускорить рассмотрение и принятие законодательного акта о запуске балансирующего рынка (demand-responce);

— привлечь инвестиции для развития новых крупных проектов по возобновляемым источникам энергии через расчетно-финансовый центр в отношении «белых» майнеров, с гарантированием покупок электроэнергии (Off-take контрактов) от них.