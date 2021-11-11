42,5% казахстанцев прошли перепись населения в онлайн-формате

О завершении национальной переписи населения доложил руководитель Бюро национальной статистики Нурболат Айдапкелов на заседании правительства.

В начале своего выступления Н. Айдапкелов отметил работу членов специальной комиссии, руководителей центральных государственных органов и акиматы регионов за активное участие в организации и проведении переписи населения, сообщает пресс-служба премьер-министра.

«Переписью охвачены все категории жителей страны. Онлайн-опрос прошли 42,5%, а сплошным обходом охвачено 57,5% человек», — проинформировал глава Бюро нацстатистики. Он добавил также, что казахстанцы приняли активное участие в прохождении переписи в онлайн-формате. Показатель прохождения онлайн-переписи близок к среднеевропейскому.

К процессу переписи было привлечено около 25 тыс. человек переписного персонала, а также сотрудники территориальных подразделений и центрального аппарата Бюро. По многочисленным пожеланиям жителей страны функционирование онлайн-опроса было продлено до завершения переписи.

Организационные и текущие проблемные моменты проведения переписи населения решались на республиканском уровне специальной комиссией. Аналогичные региональные комиссии возглавили акимы областей и городов республиканского значения, а районного уровня — акимы районов. Вопросы проведения переписи еженедельно рассматривались на заседаниях правительства, Цифрового офиса правительства и специальной комиссии.

Проведена масштабная массово-разъяснительная работа по освещению национальной переписи по всем каналам информирования населения. Всего по республике работало более 3 500 специальных пунктов для прохождения переписи. Круглосуточно работал специальный call-центр 1446. Поступило более 500 тыс. обращений от граждан, разослано респондентам более 25 млн SMS-сообщений.

Бюро приступило к обработке полученных данных. Планируется представить предварительные данные в декабре текущего года. Согласно плану мероприятий, краткие итоги переписи запланированы на середину 2022 года, а в I квартале 2023 года опубликуют полные итоги.