Компания Check Point приглашает в свой офис!

Онлайн-мероприятие будет полезно для партнеров, заказчиков и экспертов в области информационной безопасности.

Уважаемые коллеги, добро пожаловать в гости к Check Point! В этом году мы решили не просто рассказать, что у нас нового, но и показать, как и чем живет Check Point в России и СНГ. Именно поэтому приглашаем всех провести 24 ноября у нас… в офисе. Это онлайн-мероприятие — для всех наших друзей, партнеров, заказчиков и экспертов в области информационной безопасности.

Проведите 24 ноября с нами!

— Начните день с утреннего кофе с Гилем Шведом, генеральным директором и сооснователем Check Point Software Technolоgies

— Станьте участниками совещания с Василием Дягилевым, генеральным директором Check Point, Россия и СНГ, и директорами департаментов — Никитой Дуровым, Анной Бутвиновой, Дмитрием Титковым, Александром Поляковым и Василием Широковым

— Обсуждайте вместе с нами основные направления развития Check Point в регионе

— Узнавайте последние новости и тенденции в информационной безопасности от наших ведущих специалистов. Гера Дорфман, вице-президент по продуктам сетевой безопасности Check Point

— Подключайтесь к обсуждениям новинок в наших решениях: Harmony, Quantum, Cloud Guard

— Вдохновляйтесь на новые проекты и свершения экспертизой наших партнеров

— Регистрируйтесь на бесплатные технические обучения на сайте мероприятия в разделе «Материалы», где мы собрали записи вебинаров и наших выступлений на конференциях, брошюры и статьи на русском языке за 2021 год

Ждем вас! Для участия необходимо зарегистрироваться.