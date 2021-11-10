Персональные данные казахстанцев «сливал» украинский сайт

В Украине заблокировали сайт, который распространял данные 200 млн жителей СНГ.

По данным МВД Украины, на нем содержались номера телефонов, фамилии, имена и отчества, а также места регистрации граждан Украины, Молдовы, Беларуси и Казахстана, передает Zakon.kz.

«Сотрудники Департамента киберполиции совместно с представителями уполномоченного Верховной рады Украины по правам человека и международными партнерами из США, Молдавии и Германии пресекли факты нарушения защиты персональных данных с использованием автоматизированных систем и сети интернет. В результате совместных действий локализована и прекращена деятельность одного из крупнейших веб-ресурсов, где незаконно распространялись персональные данные около 200 млн человек, в том числе граждан Украины, Молдовы, Беларуси, Казахстана и других стран СНГ», — говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное производство.