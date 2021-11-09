МЦРИАП и Astana Hub провели конкурс стартапов, направленных на развитие казахского языка

Победители получили 3,5 млн тенге.

Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК совместно с Astana Hub провело конкурс IT-стартапов Qaz Startup Battle, направленных на развитие казахского языка и контента. Qaz Startup Battle прошел в рамках V Форума создателей казахоязычного онлайн-контента QAZFORUM в Нур-Султане.

В Qaz Startup Battle приняли участие 13 молодых IT-компаний. Они презентовали свои решения жюри, возглавил которое Багдат Мусин, министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК. Среди представленных на конкурсе проектов — онлайн-курсы казахского языка, сервисы речевых технологий для бизнеса, аудиокниги на казахском, сервисы для обучения учителей казахского языка и абитуриентов. Участники батла соревновались за денежные чеки на развитие своего IT-продукта на сумму 2 млн тенге (1 место), 1 млн тенге (2 место) и 500 тыс. тенге (3 место).

«Нам нужно ломать стереотип о том, что казахский язык — не язык технологий. На прошлой неделе мы в рамках Digital Bridge провели Astana Hub Battle среди казахстанских стартапов, сегодня мы наградили стартапы, направленные именно на развитие казахского языка и казахоязычного контента. Важно поддерживать подобные инициативы», — отметил Багдат Мусин.

Победителями битвы технологических стартапов стали:

— 1 место. Qlang — маркетплейс и онлайн-платформа для обучения казахскому и другим языкам.

— 2 место. Joo.kz — сервис для абитуриентов, который анализирует баллы ЕНТ и рекомендует вузы для дальнейшего обучения.

— 3 место. On Moms — мобильное приложение на казахском языке для беременных из всех регионов Казахстана.

Специальными призами в виде денежного чека на 500 тыс. тенге от Общественного Фонда «Ұлттық Аударма бюросы» были награждены веб-платформа по планированию карьеры TED Project и сервис речевых технологий для бизнеса Speech Lab.

«Наш технопарк уже третий год подряд проводит битву технологических стартапов Astana Hub Battle. Это мероприятие всегда собирает огромное количество молодых талантов, желающих презентовать свои IT-продукты широкой аудитории. В этом году Astana Hub Battle получил свое тематическое продолжение в виде Qaz Startup Battle. Как мы увидели сегодня, в экосистеме Astana Hub есть целый ряд очень достойных технологических решений, направленных на развитие казахского контента», — отметил Магжан Мадиев, генеральный директор технопарка Astana Hub.