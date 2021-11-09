Интернет-контенту дадут законодательное определение в Казахстане

В МИОР считают, что в нынешнем законодательство не учитывает современные реалии.

О необходимости законодательного разграничения интернет-контента и платформ, на которых он размещается, высказался вице-министр информации и общественного развития РК Кемелбек Ойшыбаев в рамках обсуждения законодательного развития сферы СМИ в Казахстане

«Интернет и распространение контента в интернете являются одними из главных направлений, которые необходимо в действующем законодательстве конкретизировать и разграничить. В частности, необходимо определить, что такое оператор интернет-телерадиовещания, оператор вещания в OTT-формате или аудиовизуальная онлайн-платформа по запросу. Чем они отличаются друг от друга?», — заявил Кемелбек Ойшыбаев.

Вице-министр также считает, что настало время дать законодательные определения поисковым системам и операторам поисковых систем, более четко определить понятие сетевых изданий.

«К примеру, от традиционных операторов цифрового и кабельного телерадиовещания поступают вопросы, почему требования законодательства не применяются к компаниям, которые распространяют телевизионный контент в интернете с использованием современных IPTV-технологий. Поэтому изучается вопрос необходимости определения общих требований к распространителям ТВ контента в интернет-пространстве и к традиционным операторам телерадиовещания. А некоторые аккаунты и каналы в социальных сетях за счет большого количества подписчиков и просмотров стали одним из средств массового распространения информации. Возникает важный вопрос — как соотносить их со СМИ?», — продолжил спикер.

Для решения всех этих вопросов министерство предлагает дать новые понятия всем этим направлениям. Сейчас идет разработка формулировок, которые будут вынесены на рассмотрение рабочей группы.