С 2022 года педофилы в Казахстане начнут носить электронные браслеты

Гаджеты должны облегчить контроль за освободившимися из мест лишения свободы.

С 1 января 2022 года для контроля за педофилами планируется начать использовать электронные браслеты. Об этом сообщил министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев в ходе правительственного часа в мажилисе. Для контроля за некоторыми категориями осужденных (например, отбывающих условный срок или досрочно освобожденных) устанавливается специальный надзор. То есть, они должны либо сами с определенной периодичностью посещать полицейские участки, либо участковые должны навещать их по месту жительства. Эта же мера распространяется и на педофилов: в течение восьми лет после освобождения за педофилами ведется административный надзор. Для упрощения механизма такого контроля в Казахстане и планируется внедрить электронные браслеты, передает Kursiv.kz.

«Предполагается использование с 1 января 2022 года электронных браслетов в отношении лиц, нарушающих ограничительные меры. В первую очередь они будут применяться в отношении находящихся под надзором педофилов», — сказал министр.

После внедрения электронных браслетов доступ к системе мониторинга будет осуществляться через компьютер, что позволит одному сотруднику полиции в любой момент проверить одновременно несколько осужденных.

«Дистанционный контроль является альтернативой явке осужденного и позволит минимизировать контакты граждан со службами ОВД. Браслеты будут применяться в отношении определенных категорий лиц (домашний арест, административный надзор, освобожденные условно-досрочно, осужденные условно и к ограничению свободы, нарушающие порядок отбывания наказания)», — сообщили в министерстве внутренних дел РК.

Впервые в Казахстане браслеты-датчики начали применять в сентябре 2020 года в отношении граждан, которые содержатся под домашним арестом. Надевают их на обвиняемых в мошенничестве и коррупционных преступлениях. Устройство закрепляется на ногу, и с его помощью полицейские могут определять местонахождение человека. В индивидуальном порядке для человека определяют места, разрешенные для пребывания, и зоны, где запрещено появляться. В качестве разрешенной зоны могут быть дом, район и даже город. В случае, если человек выходит за пределы разрешенной территории, в полицию сразу же приходит сигнал о нарушении.