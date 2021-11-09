Национальная платежная система РК готова

Касым-Жомарт Токаев принял председателя Национального банка Ерболата Досаева.

Глава государства заслушал отчет о предварительных итогах реализации денежно-кредитной политики за 10 месяцев текущего года, о продолжении роста инфляционного давления и цен на продовольствие в мире. В ходе встречи были озвучены прогнозы МВФ по стабилизации инфляции и риску оттока капитала с развивающихся рынков в связи с переходом развитых стран от стимулирующей к нейтральной денежно-кредитной политике.

Ерболат Досаев также сообщил о готовности к запуску в пилотном режиме Национальной платежной системы во исполнение поручения Главы государства. Напомним — Нацбанк ведет работу по цифровизации финансового сектора, ее важными составляющими являются Национальная платежная система и пилотный проект по внедрению «цифрового тенге». Кроме того, создаваемая Межбанковская система платежных карт позволит локализовать обработку всех внутренних карточных транзакций в Казахстане.

По предварительным данным, запуск Национальной платежной системы в пилотном режиме запланирован до 1 декабря 2021 года. По мнению Нацбанка, это позволит начать устранение фрагментарности платежных систем и обеспечит безопасность платежного рынка Казахстана.