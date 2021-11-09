В Узбекистане за блокировку соцсетей уволили министра информационных технологий

Доступ к ресурсам был восстановлен после вмешательства в ситуацию президента.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев уволил министра по развитию информационных технологий и коммуникаций Шухрата Садикова за блокировку 3 ноября всех крупных соцсетей в стране. Садиков занимал пост министра с 2018 года. Также уволили советника премьер-министра — начальника департамента по вопросам развития ехнологий, телекоммуникаций и инновационной деятельности Олимжона Умарова, передает CentralAsia.

3 ноября государственная инспекция по контролю в сфере информатизации и телекоммуникаций (Узкомназорат) заблокировала на территории страны социальные сети «Одноклассники», LinkedIn, Instagram и Facebook из-за нарушения закона о персональных данных. Также под запрет попали Youtube и мессенджер Telegram. В госинспекции уточнили, что ограничения введены из-за хранения и обработки персональных данных узбекистанцев за пределами республики. После принятия закона «О персональных данных» контроль за социальными сетями был возложен на Узкомназорат. Узбекский закон обязывает социальные сети сохранять и обрабатывать персональные данные на территории страны.

Доступ к ресурсам был восстановлен после вмешательства в ситуацию президента. Его пресс-секретарь Шерзод Асадов назвал действия по блокировке соцсетей непродуманными. Сразу после этого уволили руководителя «Узкомназорат» Голибшера Зияева.