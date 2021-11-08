Багдат Мусин презентовал сенаторам Офис цифрового правительства

Он рассказал парламентариям о его основных задачах и проектах.

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин ознакомил депутатов сената парламента РК с работой Офиса цифрового правительства. По словам министра, в рамках его работы будет осуществляться автоматизация первичной аналитики, подготовка прогнозов и сценариев развития, мониторинг и выявление рисков срыва достижения целевых показателей и т. д.

Центр цифровой трансформации при МЦРИАП РК будет заниматься реинжинирингом процессов государственных органов и переводом их в цифровой формат.

Кроме того, в ОЦП действуют также Национальный аналитический центр и Национальный проектный офис, которые позволяют выявлять корреляции в базах данных, применяя математическое моделирование, прогнозирование и анализ.