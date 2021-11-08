Роботы появятся в казахстанских судах

Они подготовят решение, судье необходимо будет лишь подписать его.

В судебную систему для уменьшения нагрузки на судей принято решение внедрить программу робота. Об этом сообщил официальный представитель верховного суда РК Айдос Садуакасов. Для этого будут отобраны дела, которые не требуют решения судьи. В настоящее время в республике таких дел около 400 тысяч. Речь идет об условно-досрочных освобождениях, санкциях, выездах за рубеж. Все это можно автоматизировать, передает Zakon.kz.

«Одно из наших новшеств — смарт помощник судьи. В судебной системе было принято решение внедрить программу робота. Робот подготовит решение, судье необходимо будет лишь подписать его. В случае каких-либо технических ошибок судья вправе рассмотреть дело заново», — сообщил Айдос Садуакасов.

Также он сообщил, что для единообразия судебной практики с Палатой предпринимателей Казахстана разрабатывается IT-программа «Цифровая аналитика». Этот сервис позволяет сделать прогноз по судебному спору и понять шансы на успех. То есть, оценить каждую из сторон: стоит ли идти в суд или нет.