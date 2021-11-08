1 трлн тенге выделят на развитие ВИЭ в РК до 2025 года

В ближайшие четыре года планируется запустить 62 проекта.

До 2025 года Казахстан привлечет 1 трлн тенге инвестиций в развитие возобновляемых источников энергии. Об этом на заседании правительства заявил министр энергетики Магзум Мирзагалиев. В ближайшие четыре года планируется запустить 62 проекта ВИЭ общей мощностью 1 гигаватт, передает Qazaqtv.

При этом глава ведомства отметил, что в стране предпринимаются меры по комплексному переводу действующих теплоэлектроцентралей на газ. Так, в 2022 году на голубое топливо перейдут две столичные ТЭЦ. А в Алматы до 2026 года завершится переход трех теплоэлекторцентралей. Кроме того, планируется строительство парогазовых установок на юге страны. Главная цель этих мер — защита окружающей среды и снижение вредных выбросов, говорят в ведомстве.

«Реализация вышеперечисленных планов позволит добиться изменений в структуре выработки электроэнергии. Во-первых, доля добычи угля снизится с 70% до 40%. Во-вторых, производство газа увеличится с 20% до 38%. В-третьих, доля возобновляемых источников энергии увеличится с 3% до 15%. Это позволит Казахстану выполнить свои обязательства по Парижскому соглашению и заложить основу для дальнейшей декарбонизации и достижения углеродной нейтральности к 2060 году», — заявил Магзум Мирзагалиев.