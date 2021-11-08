AliExpress предложила минторговли Казахстана развивать сотрудничество

Российское подразделение торговой площадки считает, что МЦПС Хоргос может помочь в сокращении сроков доставки товаров в Среднюю Азию.

3 ноября вице-министр торговли и интеграции РК Ержан Казанбаев провел встречу с представителями AliExpress Россия по вопросам сотрудничества с Казахстаном. Стороны обсудили вопрос беспошлинного ввоза товаров на таможенную территорию ЕАЭС.

В 2020 году Евразийским межправительственным советом поручено проработать вопросы поэтапного снижения порога беспошлинного ввоза товаров на таможенную территорию ЕАЭС, приобретаемых физическими лицами для личного пользования в рамках международной электронной торговли. На сегодняшний день установлен беспошлинный порог в размере 200 евро (либо 31 кг по весу). В случае превышения данного порога оплачивается таможенная пошлина в размере 15% от превышения (либо 2 евро/кг).

Вице-президент по связям с госорганами Алиэкспресс Россия Сергей Лебедев озвучил предложение Министерству торговли РК о сохранении права беспошлинного ввоза. На встрече обсуждался и вопрос развития МЦПС Хоргос.

«Так как товары из Китая в Среднюю Азию доставляется через Восточную Европу, доставка занимает около 60 дней. Это становится непривлекательным для потребителей, после чего они перестают приобретать товары. При снижении до 30 дней снова заметен рост приобретения товаров», — рассказал руководитель направления СНГ Алиэкспресс Россия Дмитрий Андрюхин.

В связи с этим представители Алиэкспресс Россия озвучили предложение о построении постоянного маршрута для доставки товаров в Казахстан и использовании базы Хоргоса для среднеазиатских регионов. Ержан Казанбаев отметил, что Казахстан открыт для переговоров и заинтересован в продолжении сотрудничества.

К слову, за первое полугодие 2021 года казахстанцы оформили на AliExpress более 3,7 млн заказов. Ожидается, что по итогам года в Казахстан будет доставлено более 10 млн посылок.