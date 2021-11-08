Подачу электроэнергии майнерам хотят ограничить

На долю «серых» майнеров, по данным министерства энергетики, приходится около 340 мегаватт.

Министерство энергетики намерено до конца 2021 года утвердить приказ об ограничении подачи электроэнергии майнинговым компаниям. Об этом рассказал первый вице-министр энергетики Мурат Журебеков. На «серых» майнеров будут наложены ограничения до тех пор, пока эти компании не зарегистрируются и не будут следовать согласованными с производителями электроэнергии техусловиям.

Как пояснил вице-министр, приказ об ограничении не будет касаться «белых» майнеров — они смогут продолжать работу без ограничений, как и другие оптовые потребители. Также у них сохранится право покупки импортной электроэнергии.

Сегодня в Казахстане функционирует порядка 55 официально зарегистрированных майнинговых компаний, которые потребляют порядка 60 мегаватт. А вот на долю «серых» майнеров, по данным министерства, приходится около 340 мегаватт.

«Работа по выявлению их продолжается. Скорее всего, они потребляют гораздо больше электроэнергии — цифра может доходить до 1000-1200 мегаватт. Точное количество определить очень трудно, потому что они могут работать в квартирах, цехах, на заводах. Должна быть проведена большая комплексная работа по их выявлению», — уточнил Журебеков.

По заявлению вице-министра, именно «серые» майнеры способствуют увеличению дефицита электроэнергии в стране. За последние годы энергопотребление росло примерно на 1-2% в год. Но за 10 месяцев текущзего года отмечается аномальный рост, порядка 8%.

«Это достаточно большой рост потребления. Речь идет по 1000-1200 мегаватт электроэнергии. И конечно же, мы это связываем с потреблением со стороны майнеров. Мы не можем просто так наблюдать, как „серые“ майнеры потребляют электроэнергию и таким образом способствуют возникновению дефицита в нашей стране», — заявил Мурат Журебеков.

Так, например, на днях стало известно о том, что майнинг-фермы воровали электричество в Караганде. Об этом рассказал аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев. Нарушителей выявили сотрудники акимата совместно с энергетиками, когда заметили подозрительно высокое потребление электроэнергии.

«По нашим неофициальным данным есть „серые“ майнеры, которые работают на производственных площадках. Условно получается так: обрабатывают дерево, а фактически там в какой-то части здания майнеры сидят. Надо регулярно делать энергоаудит совместно с компанией по управлению электросетями Kegoc. Мы обнаружили несколько таких фактов, на одном из предприятий прикрыли это», — рассказал аким Карагандинской области Женис Касымбек.

Проект приказа об ограничении подачи электроэнергии майнинговым компаниям в настоящее время находится на обсуждении. Мурат Журебеков высказал надежду на то, что до конца года он будет принят

«Дальше откладывать этот вопрос мы не можем», — заявил он.