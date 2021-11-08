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Подачу электроэнергии майнерам хотят ограничить

На долю «серых» майнеров, по данным министерства энергетики, приходится около 340 мегаватт.

8 ноября 2021 07:00, Profit.kz
Рубрики: Бизнес

Министерство энергетики намерено до конца 2021 года утвердить приказ об ограничении подачи электроэнергии майнинговым компаниям. Об этом рассказал первый вице-министр энергетики Мурат Журебеков. На «серых» майнеров будут наложены ограничения до тех пор, пока эти компании не зарегистрируются и не будут следовать согласованными с производителями электроэнергии техусловиям.

Как пояснил вице-министр, приказ об ограничении не будет касаться «белых» майнеров — они смогут продолжать работу без ограничений, как и другие оптовые потребители. Также у них сохранится право покупки импортной электроэнергии.

Сегодня в Казахстане функционирует порядка 55 официально зарегистрированных майнинговых компаний, которые потребляют порядка 60 мегаватт. А вот на долю «серых» майнеров, по данным министерства, приходится около 340 мегаватт.

«Работа по выявлению их продолжается. Скорее всего, они потребляют гораздо больше электроэнергии — цифра может доходить до 1000-1200 мегаватт. Точное количество определить очень трудно, потому что они могут работать в квартирах, цехах, на заводах. Должна быть проведена большая комплексная работа по их выявлению», — уточнил Журебеков.

По заявлению вице-министра, именно «серые» майнеры способствуют увеличению дефицита электроэнергии в стране. За последние годы энергопотребление росло примерно на 1-2% в год. Но за 10 месяцев текущзего года отмечается аномальный рост, порядка 8%.

«Это достаточно большой рост потребления. Речь идет по 1000-1200 мегаватт электроэнергии. И конечно же, мы это связываем с потреблением со стороны майнеров. Мы не можем просто так наблюдать, как „серые“ майнеры потребляют электроэнергию и таким образом способствуют возникновению дефицита в нашей стране», — заявил Мурат Журебеков.

Так, например, на днях стало известно о том, что майнинг-фермы воровали электричество в Караганде. Об этом рассказал аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев. Нарушителей выявили сотрудники акимата совместно с энергетиками, когда заметили подозрительно высокое потребление электроэнергии.

«По нашим неофициальным данным есть „серые“ майнеры, которые работают на производственных площадках. Условно получается так: обрабатывают дерево, а фактически там в какой-то части здания майнеры сидят. Надо регулярно делать энергоаудит совместно с компанией по управлению электросетями Kegoc. Мы обнаружили несколько таких фактов, на одном из предприятий прикрыли это», — рассказал аким Карагандинской области Женис Касымбек.

Проект приказа об ограничении подачи электроэнергии майнинговым компаниям в настоящее время находится на обсуждении. Мурат Журебеков высказал надежду на то, что до конца года он будет принят

«Дальше откладывать этот вопрос мы не можем», — заявил он.

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