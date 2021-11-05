Банки будут передавать в налоговую сведения о платежах, полученных через E-salyq Business

Передача информации производится ежедневно посредством электронных документов в XML-формате.

Приказом и. о. министра финансов от 30 октября 2021 года № 1125 утверждены правила взаимодействия уполномоченных банков второго уровня, организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций, операторов электронных площадок с органами государственных доходов для целей передачи сведений по операциям в специальное мобильное приложение, сообщает Учет.kz.

Информационное взаимодействие осуществляется между Комитетом государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан, банками второго уровня, организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций и операторами электронных площадок.

В рамках настоящих правил под сведениями по операциям в специальное мобильное приложение понимается информация о суммах платежей в пользу индивидуальных предпринимателей, использующих специальное мобильное приложение, поступивших на банковские счета, а также суммы доходов, полученных индивидуальными предпринимателями от операторов. Сведения передаются из информационных систем Банков и организаций, информационных систем Операторов на основании согласия индивидуальных предпринимателей в информационную систему «Интегрированная база данных» комитета (ИС ИБД).