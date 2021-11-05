Справки от госорганов кыргызстанцы теперь могут получить в банке онлайн

В Минцифры объяснили, что граждане могут запрашивать справки у банковских операторов, чтобы не ходить по госучреждениям.

Министерство цифрового развития Кыргызстана запускает подключение банковских и финансово-кредитных организаций к порталу электронных услуг «Тундук». Как пояснили в пресс-службе министерства, при обращении за банковскими услугами граждане могут получить все необходимые справки и документы от госорганов при помощи операторов банка. Теперь нет необходимости лично обращаться в отделы государственных структур и собирать справки для получения той или иной банковской услуги. Операторы банков и небанковских финансово-кредитных организаций смогут сами выдавать необходимые документы при помощи госпортала электронных услуг, передает Sputnik.

«Этот механизм позволит упростить и ускорить процесс получения кыргызстанцами той или иной банковской услуги, потому что ранее всегда требовались оригиналы выписок или справок. К примеру, при необходимости получения справки о недвижимости граждане обращались в Госрегистр», — объяснили в Минцифры.

При этом есть одно условие: получить необходимые выписки и справки через портал можно при наличии биометрических данных, в частности биометрии лица (Face ID).

Все электронные услуги являются добровольными, безопасными и могут предоставляться только с согласия граждан, заверили в министерстве. Результат услуги хранится в личном кабинете.

Через «Тундук» можно получить 127 государственных услуг, таких как выписка о правах на недвижимое имущество, информация о технических характеристиках и истории прав на недвижимое имущество, информация о заключении брака, справка с места работы и многие другие. Кыргызстанцы могут самостоятельно зарегистрироваться на портале и получать госуслуги круглосуточно. Для этого необходимо оформить электронно-цифровую подпись в ближайшем ЦОНе (бесплатно).