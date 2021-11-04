В Казахстане установили лимиты на покупку криптовалют розничными инвесторами на биржах

Введение лимитов аргументировали защитой инвесторов.

В Международном финансовом центре «Астана» утвердили лимиты на покупку криптовалют розничными инвесторами через биржи, зарегистрированные на базе МФЦА. Общий лимит на покупку криптовалют без подтверждения доходов и активов составит $1000 в месяц, передает Forklog.

Инвесторы, подтвердившие доходы, смогут покупать криптовалюты свыше этой суммы, но не более $100 000 в год. При этом она не должна превышать 10% годового дохода или 5% стоимости всех активов инвестора (без учета стоимости основного жилья).

Введение лимитов аргументировали защитой инвесторов из-за того, что «операции с цифровыми активами связаны с высокими рисками». Поправки в акты МФЦА вступили в силу 26 октября.

На территории МФЦА действует особый правовой режим. Биржи и другие компании, оказывающие связанные с криптовалютами услуги, могут работать в Казахстане в рамках юрисдикции МФЦА. Согласно дорожной карте по развитию криптовалютной индустрии, криптобиржи начнут работу в конце года в рамках пилотного проекта. Они будут функционировать в тестовом режиме в течение 2022 года. По окончанию пилота при необходимости планируют внести изменения в законодательство и акты МФЦА.