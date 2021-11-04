В Узбекистане заблокировали соцсети

В стране недоступны Telegram, Instagram, YouTube и другие сервисы.

В Узбекистане был ограничен доступ к ряду социальных сетей и мессенджеров. Среди них — TikTok, Twitter, «ВКонтакте» и Skype, Telegram, Facebook, «Одноклассники», YouTube и другие. Как сообщает ЦАРКА, причиной этому послужило «хранение и обработка персональных данных узбекистанцев за пределами Узбекистана».

Отмечается, что Президент страны уже проинформирован об односторонних, не продуманных до конца действиях «Узкомназорат», принятых по указанию правительства. В скором времени доступ ко всем социальным сетям обещают восстановить.

«Из Узбекистана идет информация, что на основании решения премьер-министра за некорректные и несогласованные действия освобожден от должности начальник Государственной инспекции по надзору в сфере информации и телекоммуникаций Республики Узбекистан Зияев Голибшер Мелибоевич», — пишет ЦАРКА.‌‌