Сервис выдачи чеков реализован в мобильном приложении «E-Salyq Business»

Он вызывает значительный интерес со стороны предпринимателей.

Сервис выдачи чеков позволит отказаться от использования контрольно-кассовых машин. Применение сервиса, как и самого приложения, является бесплатным. Об этом сообщил заместитель председателя Комитета государственных доходов МФ РК Жайдар Инкербаев в ходе брифинга в СЦК.

Сервис позволяет сформировать чек, направить его, например, получателю услуги с использованием мессенджеров (электронная почта, WhatsApp). Для удобства предпринимателя приложение формирует справки по подтверждению регистрации ИП, по полученным им доходам, разработан сервис выбора и смены налоговых режимов.

«Все работы, начиная от регистрации ИП, выбора специальных налоговых режимов, ведения учета доходов, процедуры достаточно сложные для субъектов малого предпринимательства. В данном приложении можно будет все эти функции оказать. Кроме того, доработан функционал кассового аппарата, то есть, можно будет выбивать кассовые чеки, на их базе будет формироваться доход предпринимателя и автоматически заполняться налоговая декларация. Ее через это же приложение можно будет сдать и не ходить в подразделения управления государственных доходов. Отчетность также вся будет автоматически реализована. Дополнительные сервисы предусматривают выдачу различных справок, например — переброски по счетам и так далее. Весь спектр услуг, которые предприниматели могут получить в управлении государственных доходов, реализован в данном приложении», — рассказал спикер.

В приложении также есть режим переписки с налоговиками и возможность оплатить налоги, вернуть переплату. К слову, в этом же приложении можно закрыть свой бизнес, или поставить на паузу.