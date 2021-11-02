Цифровую ипотеку запускают в Казахстане

Купить квартиру можно будет онлайн у застройщика.

Министерство юстиции совместно с Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК и НАО «Государственная корпорация „Правительство для граждан“» в ноябре текущего года запускает пилотный проект «Цифровая ипотека», который даст возможность гражданам, не выходя из дома, приобрести квартиру у застройщика в онлайн-формате.

Процесс покупки предусматривает выбор жилья на сайте застройщика, а также автоматическую проверку возможности получения ипотеки посредством интеграции платформы застройщика и информационных систем банков второго уровня.

«После одобрения ипотеки автоматически производится оформление договора залога и договора купли-продажи, они подписываются сторонами сделки и направляются в онлайн-формате на регистрацию в государственную базу данных „Регистр недвижимости“. Уведомления о произведенной регистрации направляются в личный кабинет заявителя на сайте застройщика», — говорится в сообщении Министерства юстиции РК.