Мобильное приложение E-Salyq Business заменит патент в Казахстане

Об этом на пресс-конференции «О запуске мобильного приложения «e-Salyq Bussines» рассказал заместитель председателя Комитета государственных доходов МФ РК Жайдар Инкербаев.

Комитетом государственных доходов на постоянной основе проводится работа по совершенствованию администрирования, в том числе с использованием цифровых технологий. Так, в рамках этого направления работы, а также в реализацию поручения Главы государства о необходимости упрощения процедур исполнения налоговых обязательств для индивидуальных предпринимателей, комитетом разработано мобильное приложение «E-Salyq Business», передает Учет.kz.

«Внедрение приложения предусмотрено изменениями и дополнениями в Налоговый кодекс, которые вступают в силу с 2022 года. Предусмотрено внедрение нового специального налогового режима — с использованием специального мобильного приложения. Условия его применения идентичны условиям для применения СНР на основе патента, в последующем предполагается, что он должен заменить данный режим. А отличия — как раз в использовании возможностей мобильного приложения», — рассказал Инкербаев.

«E-Salyq Business» освободит предпринимателей от расчета налогов и социальных платежей, поскольку приложение само будет производить авторасчет налогов и соцплатежей на основании доходов, определенных по чекам, сформированным предпринимателем в приложении, взамен чеков ККМ, которую теперь предприниматель, использующий такое мобильное приложение, вправе не применять.

Кроме того, предприниматель, применяющий новый режим налогообложения, будет освобожден от представления налоговой отчетности. В приложении также вводятся дополнительные сервисы, которые предусматривают выдачу различных справок, переброски по счетам и так далее. Также со стороны налоговых органов будут при необходимости поступать уведомления, и всю переписку по налоговым обязательствам можно производить в приложении.

«Приложение интегрировано с банками второго уровня, через которое можно будет, не выходя из дома, оплатить все суммы налогов. При возникновении переплаты или возврата функционал позволяет реализовать данные сервисы. Следующий сервис также вызывает значительный интерес со стороны предпринимателей. Это сервис выдачи чеков. Как я уже говорил, этот сервис позволит определенной части предпринимателей отказаться от применения ККМ. Применение сервиса, как и самого приложения, является бесплатным. Сервис позволяет сформировать чек, направить его, например, получателю услуги с использованием мессенджеров. Чек можно сформировать на авансовую оплату, в оплату за прошлые периоды. И на что хотелось обратить внимание — этот сервис по чекам в рамках пилота доступен как тем ИП, которые применяют режим патента, так и тем, кто применяет СНР на основе упрощенной декларации. Также реализована возможность прекращения предпринимательской деятельности либо приостановления. Таким образом, весь спектр услуг реализован», — уточнил Инкербаев.

В настоящее время идут доработки в части расчета налогов и социальных платежей по предложениям и уточнениям, полученным в ходе обсуждения, в том числе с предпринимателями. Тестируются сервисы их уплаты и погашения задолженности в модуле «Налоговый кошелек», доработанные также по замечаниям и предложениям. Тестируются сервисы передачи данных о пользователях мобильного приложение в Кабинет налогоплательщика и в ИНИС, что позволит получить в мобильное приложение точечно по таким предпринимателям уведомления, формируемые в ИНИС и размещаемые в кабинете налогоплательщика.

Приложение в рамках пилота доступно не для всех предпринимателей. В пилоте могут участвовать только лица, зарегистрированные в качестве ИП и применяющие специальные налоговые режимы на основе патента и упрощенной декларации. Поэтому физическое лицо, изъявившее желание осуществлять предпринимательскую деятельность, для использования мобильного приложения должно после скачивания приложения и авторизации в нем выбрать сервис регистрации в качестве ИП. Для этого необходимо заполнить необходимые реквизиты (виды деятельности, место нахождения ИП — место преимущественного осуществления предпринимательской деятельности, выбор налогового режима).

«Теперь, соответственно, для осуществления данной и так значительно упрощенной процедуры нет необходимости заходить отдельно на портал elicence для подачи через него уведомления о начале деятельности или представлять его через ЦОН. Эта процедура, ее доступность, удобство в приложении тестируется, совершенствуется в рамках пилота», — пояснил спикер.

Для удобства предпринимателя приложение формирует справки по подтверждению регистрации ИП, по полученным им доходам, разработан сервис выбора и смены налоговых режимов.

Приложение даст возможность упростить процесс исчисления обязательств, заполнения декларации, это модуль наемных работников. Предприниматель самостоятельно указывает данные, необходимые для расчета обязательств, как за самого предпринимателя, так и за его работников, а также физических лиц, кому предприниматель выплачивает доходы (дату приема на работу, размер заработной платы, наличие права на льготы, статус — работник, физическое лицо по договору ГПХ). На основании этих данных приложение определит обязательства, которые надо уплачивать ежемесячно и заполнит их, при необходимости, в соответствующих разделах Упрощенной декларации.

Сейчас приложение проходит пилотное тестирование в двух регионах — Акмолинской и Жамбылской областях, порядка 3,5 тысяч предпринимателей используют приложение.

«Уже со следующего года планируем, что будет в полном объеме работать, и загруженность будет порядка 400 тысяч предпринимателей», — заключил представитель КГД МФ.

Приложение доступно для скачивания в Google Play. КГД ждет ответа на заявку на размещение приложения в App store и AppGallery.