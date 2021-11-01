Документооборот в госорганах снизят на 50%

За счет цифровизации снизится объем документооборота и учет данных отраслей в цифровом формате на 50%.

В целях реализации концепции слышащего и эффективного государства будет продолжена работа по реализации ряда проектов, направленных на оптимизацию процессов внутри государственного сектора, обеспечения инструментами населения для связи с госорганами, снижение документооборота, бюрократизирующего работу госструктур. Об этом на брифинге в СЦК рассказал министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин.

«По третьему направлению „Слышащее и эффективное государство“ важно построить площадки „е-петиция“, „е-обращение“ и другие для прямого диалога с гражданами и обеспечить, чтобы через смартфон оценку ставил любой гражданин. Планируем снизить на 50% документооборот, который бюрократизирует процессы внутри государственного аппарата. Чтобы эффективность поднять, будем процессы делить, например, по проектному управлению — в современных инструментах проджект-менеджмента вестись, которые не требуют лишней переписки среди государственных структур. „Искусственный интеллект“ по выявлению рисковых зон или помощи на таможенном контроле будут нами внедрятся в рамках нацпроекта. И, конечно, наша задача — на 100% обеспечить интеграцию государственных баз данных и использовать платформенную модель цифровизации», — заверил спикер.