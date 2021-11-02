Совет ЕЭК утвердил сроки введения обязательной маркировки упакованной воды

Страны ЕАЭС начнут поэтапное внедрение.

Совет Евразийской экономической комиссии рассмотрел инициативное предложение Российской Федерации и принял решение о поэтапном внедрении маркировки упакованной воды в странах Евразийского экономического союза.

Государства-члены самостоятельно определяют дату введения и порядок маркировки средствами идентификации на своей территории и не позднее чем за шесть месяцев уведомляют об этом ЕЭК. При этом запрет на ввод в оборот немаркированной продукции не может быть введен ранее сроков, установленных в перечне товаров, подлежащих маркировке:

— с 1 декабря 2021 г. — для газированных и негазированных природных минеральных питьевых вод;

— с 1 марта 2022 г. — для прочих газированных и негазированных минеральных питьевых и прочих питьевых вод.

Предлагаемые сроки обусловлены необходимостью поэтапного и комфортного перехода отрасли к введению обязательной маркировки.

Взаимодействие национальных операторов государств-членов в рамках трансграничной торговли осуществляется в порядке, предусмотренном базовой технологической организационной моделью системы маркировки товаров средствами идентификации в ЕАЭС.

Эксперимент по маркировке средствами идентификации упакованной воды проводился на территории Российской Федерации с 1 апреля 2020 г. по 1 июня 2021 г. 1 июля 2021 г. начался эксперимент по маркировке безалкогольных напитков, включая упакованною воду, в Республике Казахстан.