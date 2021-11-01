В ЕАЭС обсудили применение цифровых финансовых технологий

Одним из приоритетных направлений развития финансовой цифровизации на евразийском пространстве является создание общего биржевого пространства с использованием современных технологий.

О развитии цифровых финансовых технологий в странах Евразийского экономического союза рассказал министр по экономике и финансовой политике ЕЭК Руслан Бекетаев 27 октября на форуме «Финтех без границ. Участники форума, среди которых были представители национальных банков стран ЕАЭС, финансовых регуляторов, министерств и ведомств, финансового сектора, финтех-сообщества, обсудили вопросы преодоления последствий коронавирусного кризиса, смену приоритетов в платежной индустрии, проекты цифровых валют центральных банков, трансформацию банковского бизнеса, перспективы взаимодействия банкинга и торгового ритейла.

Цифровая Евразия в г. Алматы. Министр ЕЭК отметил, что цифровые валюты центральных банков могут стать эффективным инструментом для ускоренного проведения трансграничных платежей, оказывая стимулирующий эффект на развитие торговли в рамках Евразийского экономического союза за счет уменьшения стоимости транзакций.

«Создание эффективного финансового пространства невозможно без цифровой трансформации финсектора и активного применения электронных технологий, — подчеркнул Руслан Бекетаев. ‑ Национальные платежные карты стран Союза должны обращаться внутри ЕАЭС с минимальной комиссией. Это поможет в дальнейшем в формировании безналичного платежного пространста ЕАЭС в розничном сегменте».

По словам министра ЕЭК, одним из приоритетных направлений развития финансовой цифровизации на евразийском пространстве является создание общего биржевого пространства с использованием современных технологий.

«Биржевая торговля ценными бумагами требует наличия эффективной цифровой расчетно-клиринговой платформы для удовлетворения принципа «поставка против платежа», — отметил Руслан Бекетаев.